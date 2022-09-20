Стало известно, сколько долгожителей Карелии отпраздновали 100-летие

Накануне Дня пожилого человека Пенсионный фонд подсчитал количество пенсионеров-долгожителей.

По данным карельского отделения ПФР, на сегодня в республике проживают 151725 человек старше 60 лет. Из них 13% продолжают работать. Почти 23 тысячи пенсионеров достигли 80-летнего возраста и более, 2,7 тысяч — 90-летнего возраста, а 20 человек перешагнули 100-летний рубеж.

Большинство граждан старше 60 лет являются получателями страховой пенсии по старости. При достижении 80 лет фиксированная выплата у граждан, получающих страховую пенсию по старости, удваивается. К примеру, если человек имеет стаж в местности, приравненной к Крайнему Северу, не менее 20 лет, то по достижении 80 лет его выплата увеличивается на 9 386, 96 рублей. У пенсионера, имеющего стаж в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, прибавка составляет 10 831,11 рублей.

Увеличение выплаты производится автоматически, обращаться в клиентскую службу Пенсионного фонда с заявлением не требуется. Повышение устанавливается со дня достижения 80-летнего возраста, а выплачивается со следующего месяца.

Увеличение фиксированной выплаты при достижении 80-летнего возраста производится только получателям страховой пенсии по старости и не производится получателям социальной пенсии, пенсии по потере кормильца, а также инвалидам 1 группы, поскольку последним данное увеличение производится со дня установления инвалидности.