Стало известно, сколько единиц техники ежедневно убирают снег на дорогах Карелии

На трассах Карелии работают комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, колесные тракторы.

Ежедневно на республиканских автотрассах работает от 70 до 90 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, колесные тракторы, сообщили в правительстве Карелии.



Подрядчики чистят проезжую часть и обочины, выравнивают и обрабатывают материалами против гололеда.



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