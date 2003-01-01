Стало известно, сколько избирательных участков в Карелии оснастили камерами наблюдения

Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В ЦИК России назвали количество участков, оснащенных камерами видеонаблюдения.

Средствами видеонаблюдения оснащено более 47 тысяч участков в 76 регионах России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

— У нас в эту кампанию средствами видеонаблюдения оснащено свыше 47 тысяч объектов в 76 регионах России. Доступ к трансляции имеют избирательные комиссии, — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.

Как рассказали «Столице на Онего» в Карелии камеры установлены на 26 избирательных участках в Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском и Муезерском муниципальных округах.

В Карелии в единый день голосования 14 сентября будет распределено 96 вакантных мандатов: 11 должностей глав поселений и 85 депутатских мандатов в представительных органах. Выборы пройдут в четырех муниципальных округах: Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, а также в муниципальных районах республики: Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Пудожском.

В преддверии проведения выборов, специалисты противопожарных служб Республики осуществили комплексную проверку систем обеспечения пожарной безопасности на всех территориальных избирательных участках. Были детально проанализированы функциональные характеристики автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации и эвакуации. Проверено состояние противопожарного оборудования и инвентаря, включая огнетушители, пожарные рукава и другие средства первичного пожаротушения. В процессе проведения детальной проверки были выявлены и успешно устранены все недочеты в противопожарной защите объектов, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Напомним, выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В 20 из них это будут прямые выборы губернаторов, в одном — главу региона предстоит выбрать депутатов окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.