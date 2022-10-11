Стало известно, сколько людей пострадало при столкновении «Лады» и «Жигулей» в Петрозаводске

ДТП с участием двух отечественных легковушек произошло на Перевалке сегодня днем, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Пассажирку «Жигулей» 1977 года рождения после столкновения двух автомобилей в Петрозаводске повезли на осмотр в БСМП.



Напомним, в пятницу, 25 ноября, в 14.48 на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской столкнулись «Lada Vesta» и ВАЗ-2107.



После удара «классику» вынесло на пустой тротуар. На месте ДТП работала скорая помощь.