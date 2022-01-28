Стало известно, сколько людей в Карелии вообще не пользуются интернетом

Карелиястат сообщил, как часто жители республики пользуются интернетом.

В 2014 году каждый день или почти каждый день интернетом пользовались 58% жителей Карелии старше 15 лет. Сегодня их доля составляет 72%. Об этом информирует Карелиястат.

При этом сотрудникам Карелиястата известно, что 15% жителей республики не пользуются интернетом вообще.

«Лишь 3% населения республики были в сети более одного года назад, а 15% вообще не пользуются Интернетом. Из них 73% просто не видят в этом необходимости, у 37% недостаточно навыков работы в глобальной сети, а 7% не используют его из соображений безопасности и по причине высоких затрат на подключение», — говорится в информации Карелиястата.

Ранее мэр Петрозаводска рассказал, как победить тролля в интернете.