Стало известно, сколько нужно техники, чтобы предотвратить нападения медведей в Карелии людей

Ученые разработали систему подсчета медведей и предупреждения их подходов к населенным пунктам.

Как рассказали в пресс-службе арктической экспедиции РАН, за время работы исследователей в Карелии была разработана методика размещения комплексов видеофиксации медведей вокруг населенных пунктов. С помощью искусственного интеллекта можно вести учет буквально каждого отдельного медведя.

«Но самое полезное, что может искусственный интеллект, это — вести статистику перемещений хищников и предупреждать, если они приближаются к границам поселков, » — сообщил начальник цифрового штаба экспедиции «Чистая Арктика — Восток — 77» Андрей Иголкин.

Всего, по словам исследователей, в Карелии потребуется около четырехсот единиц видеооборудования.