Стало известно, сколько жителей Петрозаводска мечтают вернуться на старое место работы

Результаты опроса показали, как часто петрозаводчане мечтают вернуться на прежнее место работы.

В сервисе по поиску работы SuperJob провели опрос среди менеджеров по персоналу и экономически активных жителей Петрозаводска. Выяснилось, что повторно вернуться на работу, с которой уволились, мечтают 3 из 10 петрозаводчан. В свою очередь, повторные предложение о работе в течение года делали 4 из 10 компаний.

Почти каждый второй петрозаводчанин (49%) когда-либо получал предложение вернуться на прежнее место работы, при этом 30% отказались, а 19% согласились. Повторные приглашения на работу женщины получают заметно чаще мужчин (54% против 44%).

Вернуться на старую работу чаще мотивируют зарплата (49%), улучшение условий труда (19%) и смена руководства (10%). Несколько реже — повышение в должности (9%) и знакомый коллектив (5%).

Авторы исследования отмечают, что лояльность предыдущей компании в 1,5 раза чаще выказывают респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем среди опрошенных, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей (37% против 25%).

За последний год вернуться на работу уволившегося сотрудника пригласили 38% работодателей, участвовавших в опросе. Самые частые причины для такого решения –нехватка на профильных рынках опытных кандидатов и «узких» специалистов, а также повышение зарплаты в компании.