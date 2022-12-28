Стало известно, сколько петрозаводчан верят в новогодние приметы

Жители столицы Карелии рассказали, какие ритуалы и приметы соблюдают в новогоднюю ночь.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором выяснялось, верят ли жители Петрозаводска в новогодние приметы и если да, то в какие.

Как оказалось, 40% петрозаводчан верят в новогодние приметы. Ежегодно загадывают желание под бой курантов 14% горожан, еще 7% выпивают бокал шампанского. Обязательно для 5% опрошенных — просмотр поздравления президента, а 4% петрозаводчан считают необходимым ритуалом приготовление традиционных новогодних угощений.

В волшебство — если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется — верят 3% горожан. Еще 2% опрошенных в обязательном порядке смотрят на салют и зажигают бенгальские огни, а 1 из 100 петрозаводчан встречает Новый год только в новой одежде.