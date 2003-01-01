Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

В Госавтоинспекции города поделились статистикой нарушений ПДД в минувшие выходные дни.
В минувшие выходные, 8 и 9 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска устранили от управления 12 водителей, восемь из которых находились за рулём в нетрезвом виде, а четыре вовсе не имели водительских удостоверений. Об этом сообщили в ГАИ по городу.
Остановленные автомобили правоохранители переместили на спецстоянку, а в отношении нарушителей составили административные материалы.
— Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет. За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей, — добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что с начала 2025 года на дорогах Карели произошло 76 аварий с участием нетрезвых водителей. В результате подобных ДТП 92 человека получили травмы разной степени тяжести, 16 — погибли.