Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

Правительство Российской Федерации сообщило, что выделило Республике Карелия субвенции в размере порядка 64 млн рублей. Средства предназначены для компенсации расходов, связанных с тушением лесных пожаров в текущем году.
Пожароопасный сезон 2025 года в Карелии оказался напряжённым. Всего было зарегистрировано 202 лесных пожара на общей площади более 4,7 тысячи гектаров. Для борьбы с огнём, особенно в период аномальной жары и сухих гроз, когда одновременно действовало более 20 возгораний, привлекались силы Карельского центра охраны лесов, лесничеств, арендаторов лесных участков, а также специалисты Федеральной Авиалесоохраны и Тюменской авиабазы.
После завершения сезона регион сформировал и направил в Рослесхоз обоснованную заявку на дополнительную субвенцию в сумме 64,6 млн рублей для покрытия фактических затрат.
Заявка Республики Карелия была поддержана на федеральном уровне. Ожидается, что средства поступят в республику до конца 2025 года и в полном объёме будут перечислены Карельскому центру авиационной и наземной охраны лесов.
Ранее мы рассказывали, что Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами.