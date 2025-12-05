Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Ранее мы рассказывали , что Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами.

Заявка Республики Карелия была поддержана на федеральном уровне. Ожидается, что средства поступят в республику до конца 2025 года и в полном объёме будут перечислены Карельскому центру авиационной и наземной охраны лесов.

После завершения сезона регион сформировал и направил в Рослесхоз обоснованную заявку на дополнительную субвенцию в сумме 64,6 млн рублей для покрытия фактических затрат.

Пожароопасный сезон 2025 года в Карелии оказался напряжённым. Всего было зарегистрировано 202 лесных пожара на общей площади более 4,7 тысячи гектаров. Для борьбы с огнём, особенно в период аномальной жары и сухих гроз, когда одновременно действовало более 20 возгораний, привлекались силы Карельского центра охраны лесов, лесничеств, арендаторов лесных участков, а также специалисты Федеральной Авиалесоохраны и Тюменской авиабазы.

Правительство Российской Федерации сообщило, что выделило Республике Карелия субвенции в размере порядка 64 млн рублей. Средства предназначены для компенсации расходов, связанных с тушением лесных пожаров в текущем году.

