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Подсчитано, сколько потратят россияне на подарки к 23 февраля и 8 марта

Новости. Общество
00:05, 22 Февраля 2022
фото: © Антон Кардашов / АГН «Москва»

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Россияне потратят на подарки к 8 марта в два раза больше, чем на 23 февраля.

Россияне потратят на подарки для женщин к 8 Марта примерно вдвое больше, чем для мужчин к 23 Февраля. Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса Ozon, проведенного в преддверии гендерных праздников, поступившие в редакцию «Известий» в воскресенье, 20 февраля.

Согласно опросу, средняя сумма подарка на эти праздники в 2022 году составляет порядка 3,5 тысяч рублей, что на 6,5% выше, чем в прошлом году.

Почти 40% респондентов хотят потратить на подарок к 23 Февраля от 1 до 2,5 тысяч рублей. 17% не планируют покупать презенты дороже 1 тысячи рублей и только 11% россиянок готовы расстаться с суммой более 5 тысяч рублей.

На подарки к 8 Марта 36% опрошенных собираются потратить 2–4,5 тысяч рублей — сумму примерно вдвое большую, чем на 23 Февраля. Еще 19% планируют искать подарки дороже 5 тысяч рублей. Дарить символические вещи стоимостью до 1 тысяч рублей будут 8% опрошенных.

Выяснилось, что мужчины не хотят получить носки, на которые больше всего и растет спрос на онлайн-платформах. Стоит отметить, что 2% мужчин признались, что носки в качестве подарка их абсолютно устраивают. Каждый десятый опрошенный мужчина будет рад любому подарку.

Для подарка мужчинам россиянки всё чаще выбирают удобные мужские аксессуары. Спрос на мужские рюкзаки увеличился вдвое в годовом отношении, на зонты, кошельки, ключницы и визитницы — в 2,3 раза.

Ярко проявился тренд на покупку подарков по интересам. В период с 10 по 17 февраля на Ozon в топ быстрорастущих категорий попали товары для рыбалки и охоты. В списке популярных товаров — эхолот, мощный бинокль и комплект раций. Для любителей бани выбирают — подарочные наборы из нескольких предметов.

Каждая шестая опрошенная россиянка точно знает, что она хочет получить в подарок и ее не устроит просто любой презент. Почти четверть — 21% — респонденток не хотят получить в подарок что-то для хозяйства — кухонные принадлежности, текстиль и технику для дома. В антирейтинг подарков попали сладости и товары для душа. Цветы остаются популярным презентом — без них 8 Марта не представляют треть респонденток. В топ желанных подарков попали парфюм — его хотят получить 28% опрошенных женщин, косметика — 20%, гаджеты — 18% и ювелирные украшения — 16%.

Пик шопинга на 8 Марта традиционно придется на конец февраля — начало марта. Среди ювелирных изделий за минувшую неделю быстрее всего вырос спрос на золотые цепочки и колье — на 300% год к году, на бижутерию — на кольца и браслеты — в 11 раз.

В опросе Ozon участвовали тысячи респондентов по всей России.

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