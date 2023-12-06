Стало известно, сколько работодателей Петрозаводска выплатят премии по итогам года

Всего «тринадцатые» зарплаты надеются получить, согласно опросу, больше трети работающих петрозаводчан.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором участвовали представители компаний и трудоустроенные жители Петрозаводска. Тема опроса касалась премии по итогам года.

Выяснилось, что «тринадцатую» зарплату своим работникам планируют выплатить 43% компаний Петрозаводска. При этом 23% работодателей будут премировать весь штат, а 20% — выборочно.

Характерно, что премии по итогам года ждут 38% работающих горожан. При этом женщины надеются на «тринадцатую» зарплату чаще мужчин, а работники моложе 34 лет — чаще тех, кто старше.

Чаще всего с помощью дополнительной премии петрозаводчане планируют закрыть долги, а также отложить в накопления, потратить на путешествия или сделать новогодние подарки.