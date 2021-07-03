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Стало известно, сколько россиян готовы привиться ради отдыха за рубежом, а сколько – ради Сочи

Новости. Общество
21:42, 03 Июля 2021
фото: pixabay.com / JESHOOTS-com

В опросе приняли участие 5,6 тысячи человек.

Ради отдыха за рубежом готов вакцинироваться каждый десятый житель России — 13% россиян считают, что прививка от коронавируса сэкономит время и деньги. Об этом стало известно из опроса туристов, туроператоров и турагентов, проведенном Ассоциацией туроператоров России (АТОР), результаты которого опубликованы на сайте организации, пишет «Лента.ру».

Согласно предоставленным данным, 12% респондентов не планируют прививаться, так как не собираются выезжать за границу, а проведут отпуск на отечественных курортах. Однако большая часть опрошенных (45 процентов) выберет для отдыха страны, для въезда в которые достаточно предъявить ПЦР-тест или вообще не нужны документы.

Кроме того, доля россиян, которые думают о необходимости вакцинации в качестве способа более комфортного выезда за границу составляет всего 6%, а каждый четвертый участник опроса сообщил, что уже сделал прививку.

Отмечается, что в целом отправиться за пределы России с прививкой или ПЦР-тестом хотят 82% опрошенных. Уточняется, что всего в опросе приняли участие 5,6 тыс. человек.

Ранее в июне стало известно, что всего 3% россиян готовы привиться ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе. При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу.

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