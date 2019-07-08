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Новости. Экономика
16:54, 08 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Стало известно, сколько россиянам нужно денег для роскошной жизни

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Жители страны рассказали экспертам, сколько денег им необходимо для ведения роскошной жизни.

Российской семье из трех человек для ведения роскошной жизни в среднем необходимо 965 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом "Ромир". 

Отмечается, что москвичи за четыре года свои запросы не изменили – для роскошной жизни московской семье нужно 1,4 млн рублей. 

Подробнее читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-08 17:09:35
Большинство россиян не знает, что такое роскошная жизнь :) Нам не до роскоши, хотя бы более-менее достойной жизнь людей сделали , а не залезали к ним в карман и не вытряхали последние копейки!
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