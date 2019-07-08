Стало известно, сколько россиянам нужно денег для роскошной жизни

Жители страны рассказали экспертам, сколько денег им необходимо для ведения роскошной жизни.

Российской семье из трех человек для ведения роскошной жизни в среднем необходимо 965 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом "Ромир".

Отмечается, что москвичи за четыре года свои запросы не изменили – для роскошной жизни московской семье нужно 1,4 млн рублей.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".