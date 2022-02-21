890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
Сегодня 16:29
Появились разъяснения, как пенсионеры могут разово получить сотни тысяч рублей из накоплений в ПФР 1
Сегодня 09:00
Буфет в поликлинике Петрозаводска пользуется популярностью у всего микрорайона (ФОТО) 4
Сегодня 16:00
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке 3
Сегодня 19:23
Памятник архитектуры в Карелии по решению суда изымают из частной собственности и снова продают 5
Сегодня 14:29

Стало известно, сколько россияне заплатят за отдых за рубежом на майских праздниках

Новости. Общество
22:00, 21 Февраля 2022
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

Новости партнеров

Турция названа самым популярным у россиян направлением для поездок на майские праздники.

Турцию назвали самым популярным зарубежным направлением для путешествий россиян на майские праздники. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов туротрасли, около половины бронирований туров (45 процентов) с заездами с 29 апреля по 8 мая приходится на Турцию. Второе место среди направлений для отдыха в организованном сегменте занял Египет, третье — ОАЭ. В топ-5 востребованных среди россиян стран также вошли Доминикана и Кипр.

Стоимость недельного отдыха в Турции для семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, с вылетом в начале мая и проживанием в пятизвездочном отеле с питанием по системе «все включено» начинается от 77 тысяч рублей, в Египте — от 133 тысяч, в ОАЭ — от 152 тысяч.

Поездка в Доминикану на семь дней с вылетом 29 апреля и проживанием в отеле категории пять звезд обойдется семье в 262 тысячи рублей, отпуск на Кипре на аналогичных условиях — от 160 тысяч.

Ранее в феврале исполнительный директор Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила россиян о росте цен на отдых в период майских праздников до 30-50 процентов. По ее словам, подорожание поездок может спровоцировать окончание программ раннего бронирования отдыха.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

Сегодня 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
Сегодня 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»