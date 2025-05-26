Стало известно, сколько школьников в России отстранили от ЕГЭ

Почти половину отстранили за использование гаджетов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил:

«По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению».

По его словам, эта цифра не уменьшается из года в год.

К нарушениям, за которые могут удалить с экзамена, относятся: использование мобильных телефонов, шпаргалок, носимых устройств или любых других средств связи и передачи информации, а также нарушения дисциплины и другие. Подобные действия ведут к аннулированию экзамена.

Самый массовый экзамен – это ЕГЭ по русскому, на него в первый день зарегистрировалось 647 тысяч человек. Экзамен прошёл 30 мая, он один из двух обязательных предметов, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании.

Напомним, что 23 мая, начался основной период ЕГЭ. Выпускники сдавали химию, литературу и историю.