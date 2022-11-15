Стало известно, сколько стихийных свалок на землях сельхозназначения нашли в Карелии в 2022 году

Таких свалок к Карелии оказалось впятеро больше, чем в Мурманской области.

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, его специалисты проверяют захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления.

Количество таких свалок по сравнению со многими регионами Россаи мало, но они попадаются.

Так, за 2022 года в Карелии были обнаружены 5 такие свалки. Для сравнения: в Мурманской области нашли всего одну, в Республике Коми — 4, а в Архангельской области — 10 свалок.

При этом в том числе благодаря усилиям Россельхознадзора свалки в Мурманской области и Республике Коми были ликвидированы.