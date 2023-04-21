Стало известно, сколько стоит клубника на фестивале в Петрозаводске

Фестиваль «Земляничное лукошко» проходит на набережной Петрозаводска.

В Петрозаводске с 8 по 16 июля проходит фестиваль «Земляничное лукошко». Карельские фермеры продают свой товар с 11.00 до 20.00 на набережной, в створе ворот проспекта Ленина.

Если Гастрономический фестиваль перенесли из-за непогоды, то фермеры не испугались и устроили все же ягодный фестиваль для жителей и гостей Петрозаводска.

На прилавках можно найти не только ягоды клубники, но и варенье, желе, зефир, сушеную ягоду, мармелад, печенье и чай – все это клубничное.

«Самое выгодное предложение от фермеров из деревни Виданы», - сказала фотокорреспондент «Московского комсомольца в Карелии» Ирина Яковлева.

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