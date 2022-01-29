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Стало известно, сколько страховая компания выплатила за пожар в гостинице «Северная»

Новости. Общество
18:14, 30 Января 2022
фото: Илья Тимин

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Собственник гостиницы «Северная» Леонид Белуга рассказал, какие убытки понес от пожара, случившегося летом прошлого года в здании в центре Петрозаводска, и какую сумму расходов на восстановление ему покрыла страховая компания.

«Пожар стал для нас шоком и испытанием. Это даже психологически непросто пережить,  - сказал Леонид Белуга, отвечая на вопросы журналиста «Столицы на Онего». - Восстановление помещений после пожара обошлось в 130 миллионов рублей, примерно половину этой суммы – 67 миллионов нам выплатила страховая компания, потому что объект был частично застрахован. В настоящее время мы уже практически все восстановили, кроме той самой комнаты, где начался пожар. Пришлось ремонтировать и помещения, поврежденные огнем и копотью, и те, что были залиты во время ликвидации пожара.

Если бы не оперативная реакция сотрудников гостиницы, наличие противопожарной системы, которая сработала как часы, и слаженные действия пожарных, последствия могли быть хуже».

Ответы на другие острые вопросы читайте в эксклюзивном интервью с Леонидом Белугой.

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