Стало известно, сколько водителей в Карелии не оплатили вовремя штрафы ГИБДД

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, сколько нарушителей ПДД в этом году не оплатили вовремя административные штрафы.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, с начала 2022 года более 5700 водителей в республике не оплатили вовремя административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Согласно приведенным данным, мужчины в 6 раз чаще «забывают» оплачивать штрафы, нежели женщины. Чаще всего сроки оплаты нарушают автолюбители в возрасте от 30 до 39 лет, таковых набралось почти 2 тысячи человек.

В ГИБДД напомнили, что штраф необходимо платить в 60-дневный срок со дня постановления о его наложении. В качестве наказания может последовать необходимость двойной оплаты штрафа, ареста либо обязательных работ.