Стало известно, сколько заявлений подано в российские вузы

Вице-премьер правительства России назвал число абитуриентов, подавших заявления в российские вузы.

Не менее 540 тысяч абитуриентов уже подали заявления для поступления в российские вузы, сообщет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

«Всего в этом учебном году по программам высшего образования доступно почти 620 тысяч бюджетных мест. Около 540 тысяч абитуриентов уже подали почти 4 миллиона заявлений в рамках конкурсных групп, из них — более 3 миллионов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко добавил, что порядка 73% от всего объема бюджетных мест распределено региональным университетам. Среди наиболее популярных направлений — «Информатика и вычислительная техника», «Образование и педагогические науки» и «Клиническая медицина».

Напомним, ранее «Столица на Онего» рассказывала, что в этом на бюджет в ПетрГУ принимают 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места - платные.