Стало известно, сколько заплатил гендиректор стройкомпании Карелии семье пострадавшей в ДТП девочки

Руководитель строительной компании «КСМ» Николай Макаров возместил моральный вред родным трехлетней девочки, пострадавшей в ДТП с его участием.

Как стало известно «Московскому комсомольцу в Карелии», генеральный директор «КСМ» Николай Макаров выплатил миллион рублей семье трехлетнего ребенка, который серьезно пострадал в аварии. ДТП с участием бизнесмена произошло 28 апреля на 437 км автодороги Р-21 «Кола». Сегодня в отношении 72-летнего Макарова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 264 УК РФ.

Подробности знает «МК в Карелии».