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Стало известно, сколько зарабатывают энергетики в Петрозаводске

Новости. Общество
10:27, 06 Октября 2022
фото: © «ОРЭС-Петрозаводск»

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Муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» объявило об открытии вакансий.

В МУП «Петрозаводские энергетические системы» открыли вакансии: электромонтера по эксплуатации распределительных сетей; электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики; машиниста автовышки и автогидроподъемника, а также ведущего инженера участка наружного освещения.

Размер предлагаемых зарплат варьируется от 35 тысяч до 48 тысяч рублей, пишет пресс-служба мэрии столицы Карелии. 

В обязанности электромонтера по эксплуатации распределительных сетей входит устранение повреждений на линиях; ремонт и обслуживание электроустановок и сетей уличного освещения. Требуется профессиональное образование не ниже среднего специального. Заработная плата от 38 тысяч до 44 тысяч рублей. 

Работа электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики предполагает устранение повреждений в системе управления наружным освещением; настройку и подключение новых точек энергоснабжения. Для трудоустройства требуется профессиональное образование не ниже среднего специального, стаж работы не менее двух лет. Размер заработной платы — от 38 тысяч до 44 тысяч рублей.

Работа машиниста автовышки и автогидроподъемника включает управление подъемником при ремонте и обслуживании уличного освещения. Необходимо профессиональное образование не ниже среднего специального. Предприятие обеспечит обучение сотрудника. Заработная плата — от 35 тысяч до 44 тысяч рублей.

В обязанности ведущего инженера участка наружного освещения, в частности, входит: оформление разрешений на строительство; контроль за строительно-монтажными работами; технический надзор за строительными работами. Требуется высшее профессиональное образование, стаж работы не менее года. Заработная плата — от 44 тысяч до 48 тысяч рублей.

Все подробности — по телефону: 8 (814-2) 594-333.

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