Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 20 Августа 2018

Стало известно, сколько зарабатывают звезды "Дома-2"

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
20.08.18 20:00
Анна Хилькевич стала мамой во второй раз
20.08.18 19:40
МЧС Карелии проведет внеплановые проверки избирательных участков
20.08.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Расценки на услуги артистов варьируются от 10 тысяч рублей до двух миллионов.

Как пишет "СтарХит", самые большие зарплаты у Ольги Бузовой и Ксении Собчак – от полутора до двух миллионов рублей за мероприятие.

Немалые деньги зарабатывают телеведущие и на своих Instagram-аккаунтах. Пост у Собчак обойдется желающим прорекламировать свой товар около 200 000 рублей. А вот внимание 13,5 миллионов подписчиков Ольги Бузовой стоит порядка полумиллиона.

Дешевле любителям скандальной телестройки обходится Алена Водонаева. Новоиспеченная жена питерского диджея просит от 500 до 900 тыс. рублей за вечер в ее компании. Впрочем, зарабатывает 36-летняя звезда не только корпоративными выступлениями, но и своим писательским талантом.

Олег Майами не приобрёл большой популярности на проекте, зато сейчас его все знают как певца продюсерского центра Максима Фадеева. И если вы не слышали ни одной его песни, но мечтаете прикоснуться к звезде на своей вечеринке, такое удовольствие будет стоить от 500 тысяч рублей.

А вот значительно уступают Майами не менее популярные герои "ДОМа-2" – Рустам Солнцев и Степан Меньщиков. Артисты звезд с неба не хватают, потому просят за корпоративное выступление всего 100 тыс. рублей, хотя и готовы немного сбить цену, если им понравятся условия работы.

Не много за свою работу просит Гоген Солнцев – 10 тысяч рублей в час.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
20.08.18 20:00
Анна Хилькевич стала мамой во второй раз
20.08.18 19:40
МЧС Карелии проведет внеплановые проверки избирательных участков
20.08.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджог Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

16.08.2018 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты 4
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

16.08.2018 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»