Стало известно, сколько зарабатывают звезды "Дома-2"

Расценки на услуги артистов варьируются от 10 тысяч рублей до двух миллионов.

Как пишет "СтарХит", самые большие зарплаты у Ольги Бузовой и Ксении Собчак – от полутора до двух миллионов рублей за мероприятие.

Немалые деньги зарабатывают телеведущие и на своих Instagram-аккаунтах. Пост у Собчак обойдется желающим прорекламировать свой товар около 200 000 рублей. А вот внимание 13,5 миллионов подписчиков Ольги Бузовой стоит порядка полумиллиона.

Дешевле любителям скандальной телестройки обходится Алена Водонаева. Новоиспеченная жена питерского диджея просит от 500 до 900 тыс. рублей за вечер в ее компании. Впрочем, зарабатывает 36-летняя звезда не только корпоративными выступлениями, но и своим писательским талантом.

Олег Майами не приобрёл большой популярности на проекте, зато сейчас его все знают как певца продюсерского центра Максима Фадеева. И если вы не слышали ни одной его песни, но мечтаете прикоснуться к звезде на своей вечеринке, такое удовольствие будет стоить от 500 тысяч рублей.

А вот значительно уступают Майами не менее популярные герои "ДОМа-2" – Рустам Солнцев и Степан Меньщиков. Артисты звезд с неба не хватают, потому просят за корпоративное выступление всего 100 тыс. рублей, хотя и готовы немного сбить цену, если им понравятся условия работы.

Не много за свою работу просит Гоген Солнцев – 10 тысяч рублей в час.