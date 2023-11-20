Стало известно, сколько жителей Карелии оштрафовали за неправильный выгул собак

Элиссан Шандалович рассказал, как работает закон о защите людей от нападения собак.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал на своей странице о том, как работает принятый республиканским парламентом закон об административной ответственности за самовыгул домашних животных.

По словам спикера, норма направлена на защиту людей от нападения собак и формирование ответственного отношения к питомцам.

«Закон начал действовать в нашей республике с 11 июля. С этой даты в отношении нерадивых хозяев, которые отпустили собаку на прогулку без поводка, составлено 90 протоколов и вынесено 24 предупреждения», — сообщил Шандалович.

Парламентарий отметил, что в работе по выявлению нарушителей муниципальным инспекторам помогают сотрудники полиции, участвующие в совместных рейдах.

«Напомню, что ответственность за самовыгул мы ввели после того, как у регионов появилась возможность утверждать требования к содержанию домашних животных. Их неисполнение влечет предупреждение или штраф для граждан от 500 до 1 000 рублей», — подчеркнул Элиссан Шандалович.