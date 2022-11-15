Стало известно, сколько жителей Карелии заразились ВИЧ-инфекцией в этом году

«Среди граждан, у которых впервые выявляется ВИЧ, отнюдь не наркоманы и гомосексуалисты», - сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии.

В России сейчас более 850 человек живут с диагнозом ВИЧ-инфекция. Всего с начала регистрации ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации их число превысило полтора миллиона человек, более 400 тысяч — умерли.



В Карелии зарегистрировано 2 719 случаев выявления ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей, в том числе в этом году — 144 человека.



Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2022 году в нашей республике ниже общероссийского показателя.



«Среди граждан, у которых впервые выявляется ВИЧ, отнюдь не наркоманы и гомосексуалисты, в среде которых эпидемия ВИЧ бушевала в прошлом веке, а взрослые активные люди — приверженцы традиционных отношений», — написал в соцсети министр Михаил Охлопков.



Он отметил, что 1 декабря — международный день борьбы с ВИЧ/СПИД. Во всех новостных лентах мелькает красная ленточка — символ понимания, поддержки, сострадания и надежды на будущее без СПИДа, подчеркнул Охлопков.





