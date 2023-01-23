Стало известно, сколько жителей Петрозаводска начинают лучше работать после разноса от начальства

Как показал опрос, в большинстве случаев кричать на персонал бесполезно.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в ходе которого представители экономически активного населения Петрозаводска рассказали, как на них действует излишне громкое и недоброе начальство.

Кк выяснилось, кричать на персонал бесполезно: лишь 5% опрошенных признались, что разнос от начальства придает им силы и улучшает качество работы. У 47% качество работы после скандала не меняется, а вот 43% начинают работать заметно хуже. При этом более устойчивы к словам босса мужчины, а также работники с доходом более 80 тысяч рублей. Также дистанцироваться от разносов начальства легче людям старше 45 лет.

В целом лишь четверть петрозаводчан призналась, что начальство никогда не портит ему настроение. Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно. По 15% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 14% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год.

Здесь также наблюдается зависимость от доходов — регулярные разносы от шефа в полтора раза чаще получают респонденты с доходом до 50 тысяч рублей. Людям старше 45 лет начальство портит настроение, как правило, гораздо реже, чем более молодым работникам.