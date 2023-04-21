Стало известно, сколько жителей Петрозаводска вышли на улицы в День города

В мэрии Петрозаводска назвали число участников праздничных мероприятий в день 320-летия города.
Площадки праздника посетили 58 тысяч гостей, сообщили в администрации карельской столицы.
Отметим, в День города чествовали выпускников, петрозаводчане участвовали в «Иллюзиях старого города», почетными гражданами карельской столицы стали врач и директор музея.
День города в столице Карелии завершился концертом группы «Кар-мэн».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание