Стало известно, сколько жителей Петрозаводска вышли на улицы в День города

В мэрии Петрозаводска назвали число участников праздничных мероприятий в день 320-летия города.

Площадки праздника посетили 58 тысяч гостей, сообщили в администрации карельской столицы.



Отметим, в День города чествовали выпускников, петрозаводчане участвовали в «Иллюзиях старого города», почетными гражданами карельской столицы стали врач и директор музея.



День города в столице Карелии завершился концертом группы «Кар-мэн».