Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО

В одном из телеграм-каналов сообщили о состоянии участника специальной военной операции, экс-мэра карельской столицы Владимира Любарского.

Как рассказали в телеграм-канале «Карельская телега», бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский в зоне СВО получил ранение в руку.



Сейчас он находится в госпитале. Напомним, Владимир Любарский, руководивший Петрозаводском с 2021 года, сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО.



Он ранее сообщал, что его контракт с отрядом «Ахмат» должен закончиться в ноябре этого года. Любарский собирался домой.