Стало известно состояние девочки, упавшей с многоэтажки в Петрозаводске

Михаил Охлопков рассказал о ребенке, поступившем в больницу скорой помощи.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем тг-канале рассказал о состоянии 13-летней девочки, упавшей вчера, 29 октября, с многоэтажки на Кукковке.

По словам министра, ребенок был доставлен в РБ СЭМП. В настоящий момент лечение продолжается, на утро состояние тяжёлое, с умеренной стабилизацией.

Как уточнили врачи, предположительно, девочка упала с 10-11 этажа.

Очевидцы утверждают, что все произошло примерно в 20:30 вечера.

Напомним, вчера, 29 октября, 13-летняя девочка упала с многоэтажки по адресу: улица Энтузиастов, 11. Ребенок был доставлен в больницу.