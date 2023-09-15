Стало известно состояние юной пассажирки троллейбуса, пострадавшей в аварии в Петрозаводске

Школьница из искореженного в результате ДТП троллейбуса находится в больнице скорой помощи.

В Минздраве республики рассказали «Столице на Онего» о состоянии школьницы, получившей травмы накануне в троллейбусе, в который врезалась легковушка.

Сейчас девятиклассница, ехавшая в троллейбусе, находится в РБ СЭМП — больнице скорой медицинской помощи. Состояние ее оценивается как удовлетворительное.

Авария с участием троллейбуса произошла в Петрозаводске, на улице Онежской флотилии, вечером 17 сентября. Как уточнили в ГИБДД Карелии, причиной аварии стал выезд Chevrolet Lacetti на встречную полосу.