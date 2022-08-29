Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Петрозаводске

На площадке, где проводится ремонт Нацбиблиотеки, произошло повреждение газового баллона, в результате чего пострадали рабочие.

Как сообщили в Минздраве Карелии "Столице на Онего", двое рабочих, доставленных в больницу скорой медицинской помощи с места происшествия, находятся в состоянии средней тяжести.

"Пострадавшие в сознании, госпитализированы в травматологическое отделение с ожогами 2-3 периферических конечностей", - сообщили в Минздраве республики.

Ранее сообщалось, что в бытовке рядом с домом по ул. Пушкинской, 5 произошёл хлопок. По предварительным данным — взрыв бытового газа на стройплощадке, где проводится ремонт Нацбиблиотеки.