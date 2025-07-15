Стало известно состояние, пострадавших в смертельном ДТП в Пряжинском районе

В аварии пострадали двое несовершеннолетних.

Вчера, 21 июля, в Пряжинском районе на федеральной дороге «Кола» из-за ДТП погиб мужчина, и пострадали пять человек, среди них — две девочки.

В Министерстве здравоохранения рассказали «Столице на Онего», что пассажир Volkswagen 1955 года рождения скончался в РБ СЭМП в Петрозаводске. Остальных пострадавших, среди них две девочки 12 и 15 лет, отправили на амбулаторное лечение.





Ранее мы рассказывали, что 21 июля в 23:42 женщина за рулем Toyota (номера Армении) допустила выезд на полосу встречного движения. Ее авто столкнулось со встречным автомобилем Volkswagen Polo.