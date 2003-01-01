Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

Пострадавший в Сегеже рабочий доставлен в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова.

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии рабочего, упавшего с лесов во время ремонта школы в Сегеже. Мужчина получил серьезные травмы, изначально был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.

— Пострадавший переведен вчера из Сегежской ЦРБ в РБ им. В. А. Баранова. Состояние тяжелое, — рассказали «Столице на Онего» в ведомстве.

Напомним, в субботу, 9 августа, в Сегеже произошел инцидент во время ремонта школы № 4. Около 13:00 рабочий сорвался со строительных лесов. Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Отдельно напомним, что 8 августа при строительстве часовни Святого Фаддея на площади Кирова в Петрозаводске упал рабочий-доброволец. Им оказался оператор местной телекомпании. На данный момент он также находится в больнице с травмами.