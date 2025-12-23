Стало известно состояние рабочего, получившего открытую черепно-мозговую травму на производстве в Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 31-летнего жителя Ставропольского края, получившего открытую черепно-мозговую травму на производстве в Приладожье.
Состояние мужчины крайне тяжелое, рассказали «Столице на Онего» в Минздраве. Напомним, накануне, 23 декабря, его придавило трубой на производственном объекте в Лахденпохье. С открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевого черепа, тяжёлым ушибом головного мозга и пневомцефалией мужчина был доставлен в Сортавальскую ЦРБ.
— Мужчина перевезен в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Прооперирован. Состояние крайне тяжелое, он находится в реанимации, — рассказали «Столице на Онего» в Минздраве Карелии.
Напомним, пострадавший — житель Ставропольского края. Врачи борются за его жизнь.
