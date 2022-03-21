Стало известно состояние ребенка, попавшего в Карелии в больницу после обрушения льда с крыши

Ребенок, попавший под рухнувшую с крыши дома ледяную глыбу, находится в Кемской районной больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в министерстве здравоохранения Карелии.

По данным ведомства, жизни мальчика ничто не угрожает. Ранее Следком Карелии сообщил, что ребенок получил травму головы.

ЧП произошло 20 марта в поселке Рабочеостровск. Снежно-ледовая масса сошла с крыши жилого дома в тот момент, когда поблизости находился ребенок. Следственные органы возбудили уголовное дело.