Стало известно состояние ребенка, попавшего в Карелии в больницу после обрушения льда с крыши

Ребенок, попавший под рухнувшую с крыши дома ледяную глыбу, находится в Кемской районной больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщили «Столице на Онего» в министерстве здравоохранения Карелии.
По данным ведомства, жизни мальчика ничто не угрожает. Ранее Следком Карелии сообщил, что ребенок получил травму головы.
ЧП произошло 20 марта в поселке Рабочеостровск. Снежно-ледовая масса сошла с крыши жилого дома в тот момент, когда поблизости находился ребенок. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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