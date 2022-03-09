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Стало известно о состоянии школьницы, сбитой сегодня на переходе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:18, 10 Марта 2022
фото: © фото: © Максим Смирнов / ТАСС; © кадр из видео

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Скорая увезла сбитого на улице Московская ребенка в ДРБ.

Как «Столице на Онего» уточнили в пресс-службе Минздрава Карелии, на данный момент девочка, которую сегодня утром на улице Мурманская сбил автомобил, находится в Детской республиканской больнице в Петрозаводске, в отделении реанимации. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У ребенка в результате удара — тяжелая черепно-мозговая травма.

Напомним, жуткая авария с участием ребенка произошла сегодня, 10 марта, в Петрозаводске на улице Мурманской. В 8.29 утра легковой автомобиль Citroën сбил девочку 2010 года рождения. От сильного удара школьницу отбросило на несколько метров. На место прибыла карета Скорой помощи, доставившая пострадавшего ребенка в больницу.

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