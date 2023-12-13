Стало известно состояние водителя легковушки после ДТП с двумя фурами в Олонецком районе

Автомобилиста госпитализировали в Олонецкую ЦРБ с сочетанной травмой.
В пресс-службе Минздрава Карелии нашему изданию рассказали о том, что пациент находится в стабильно тяжелом состоянии.
«Это обусловлено сочетанной травмой. Весь перечень лечебных мероприятий проводится в полном объеме», — сообщили в министерстве.
Напомним, 14 декабря, в 16.05, на трассе «Кола» в Олонецком районе произошла дорожная авария.
По предварительным данным Госавтоиспекции, 55-летний водитель Mercedes-Benz врезался в автопоезд Volvo.
После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где Mercedes столкнулся с проезжавшей фурой американской фирмы International.
В результате дорожной аварии водителя немецкой иномарки госпитализировали в Олонецкую ДРБ.
Ранее пожарные сообщили о том, что ДТП случилось на 315 километре федеральной автодороги.
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