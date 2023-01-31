Стало известно состояние жительницы Петрозаводска, которую перед Новым годом сбил самосвал

В канун Нового года пьяный водитель большегруза покалечил в ДТП 35-летнюю петрозаводчанку, которая шла по тротуару на Комсомольском проспекте.

Сообщение о происшествии тогда появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» одной строкой: «Комсомольский. Сбита девушка. Вся переломана». Также было фото с места происшествия.

В комментарии очевидец рассказал страшную историю наезда, как сбитая девушка лежала лицом вниз на снегу и хрипела, он боялся трогать ее, чтобы не причинить еще большую боль и вред.

«Приблизился к задней части грузовика, увидел девушку в сугробе, она лежала лицом вниз. Подойдя, услышал хриплое дыхание, зная, что нельзя прикасаться к пострадавшему, начал откапывать вокруг сугробы голыми руками, отодвигая ледяные глыбы ногами. Я был не один, они начали вызывать «скорую», объяснять адрес. Скорая приехала через 3 минуты, действовали оперативно», - написал очевидец.

Как рассказали «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, в тот предновогодний день 39-летний водитель сел за руль самосвала Dongfeng в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил 35-летнюю девушку.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По информации Минздрава Карелии, пострадавшая переведена из палаты ИТАР в отделение травматологии БСМП.

В минувшую субботу, 10 февраля, депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец, бывший главный врач БСМП сообщил на своей странице в соцсети, что побывал в больнице, где проходит лечение пострадавшая, и узнал о ее самочувствии.

«Благодаря усилиям докторов девушка идет на поправку», - сообщил Алексей Хейфец.

В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, проводится расследование.

«В отношении водителя составлен материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ГИБДД.