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Стало известно, судно из какой страны повредило газопровод на дне Балтийского моря

Новости. Общество
07:35, 13 Ноября 2023
фото: © pixabay.com

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В Финляндии рассказали подробности инцидента на Balticconnector.

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear. С таким утверждением выступил представитель национального бюро расследований Финляндии, которое входит в структуру полиции, Ристо Лохи. Его слова приводит ТАСС.

«На текущей стадии можно утверждать, что якорь, который был найден в море 24 октября, походит на якорь Newnew Polar Bear по определенным техническим параметрам. На якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе», — приводит телерадиоканал Yle слова представителя правоохранительных органов. Он добавил, что основная часть расследования завершена, однако предстоит еще уточнить некоторые технические аспекты.

Как передает Yle, специалисты в ходе расследования обнаружили на морском дне с обеих сторон трубопровода следы, протянувшиеся на несколько километров на восток, их мог оставить якорь. Также выяснилось, что география и время перемещения китайского судна совпали со временем повреждения газопровода. Позднее, как утверждает Yle, судно было замечено в порту Санкт-Петербурга. На фотографиях контейнеровоза из порта, по данным телерадиокомпании, видно, что якорные цепи судна, которое пришвартовано в порту, сброшены в воду, хотя в этом нет необходимости.

Ранее финская полиция заявила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, возможно, сыграл роль в повреждении Balticconnector, поскольку якорь, который мог принадлежать ему, был обнаружен недалеко от места утечки. Однако пока не понятно, являлись ли его действия преднамеренными или имела место случайность. Предположительно, якорь мог зацепить трубопровод и привести к повреждению инфраструктуры. Финский оператор газопровода Gasgrid указал, что работа Balticconnector будет восстановлена не ранее апреля 2024 года.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя МИД Эстонии сообщило, что балтийская республика связалась с представителями Китая для совместного расследования повреждения трубопровода и телекоммуникационных кабелей. Позднее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия также связалась с властями КНР для выяснения роли судна Newnew Polar Bear в повреждении трубопровода.

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