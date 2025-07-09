В России появятся новые основания для лишения гражданства

В Государственной думе решили расширить перечень причин для лишения паспорта России.

Депутаты Государственной Думы 8 июля на пленарном заседании решили внести изменения в статью Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в части дополнения оснований, по которым прекращается гражданство РФ.

Как рассказали в Госдуме, на сегодняшний день лишиться гражданства РФ можно, если человек совершит преступления, предусмотренные 64 статьями УК РФ. Статья упоминает незаконный оборот наркотиков и оружия, бандитизм и организацию преступного сообщества, шпионаж, государственную измену, разглашение государственной тайны и другие.

Перечень причин для лишения гражданства после принятия законопроекта дополнят следующие восемь преступлений среди них: совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, пропаганду нацистской атрибутики или символики и другие.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул:

— Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля.

Также председатель Госдумы заявил, что депутаты приняли норму закона об обязательной постановке на воинский учет и принесении присяги.