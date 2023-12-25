Стало известно, в какие дни января прервется сообщение между Петрозаводском и Суоярви

Опубликовано новогоднее расписание автобусных рейсов между двумя городами.
В транспортных пабликах Карелии выложили расписание автобусного маршрута № 520 «Суоярви — Петрозаводск — Суоярви».
В том числе, на период с 28 декабря по 4 января включительно.
При этом, 1 января рейсы выполняться не будут.
Билеты уже в продаже, уточнили транспортники.
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