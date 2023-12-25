Стало известно, в какие дни января прервется сообщение между Петрозаводском и Суоярви

Опубликовано новогоднее расписание автобусных рейсов между двумя городами.

В транспортных пабликах Карелии выложили расписание автобусного маршрута № 520 «Суоярви — Петрозаводск — Суоярви».



В том числе, на период с 28 декабря по 4 января включительно.

При этом, 1 января рейсы выполняться не будут.



Билеты уже в продаже, уточнили транспортники.



