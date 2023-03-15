Стало известно, в какие многоквартирные дома Петрозаводска придет природный газ

Глава Минстроя Карелии опубликовал список домов в Петрозаводске и Кондопоге, жители которых имеют возможность перейти на природный газ.

В многоквартирных домах продолжается ремонт систем газоснабжения с одновременным переводом на природный газ по линии Фонда капремонта. Сейчас такая возможность есть у жителей 60 домов в Петрозаводске и 16 домов в Кондопоге. Об этом сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

По словам министра, в ближайших планах на 2023 и 2024 годы на газа переведут 20 домов, 15 из них в Петрозаводске, 5 — в Кондопоге. Первыми станут дома на улице Коммунистов, 32а в Петрозаводске и на улице Горького, 8 в Кондопоге. Их жители уже приняли такое решение на общих собраниях, остальным отправлено уведомление о такой возможности от Фонда капитального ремонта.

«Если переводить многоквартирный дом на природный газ за счёт жильцов, то жильцам каждой квартиры в обычной пятиэтажке придется потратить на это порядка 25-30 тысяч рублей, для многих семей — сумма значительная. Таких трат можно избежать, если переход на природный газ производится одновременно с капитальным ремонтом внутридомовой системы газоснабжения. Решение о ремонте должны принять собственники квартир на общем собрании и с протоколом собрания обратиться в Фонд капитального ремонта», — напомнил Россыпнов.

Глава Минстроя республики отметил преимущества перехода на природный газ. Во-первых, это приводит к снижению платы за газоснабжение (кубометр сжиженного углеводородного газа стоит 107,56 рублей, а кубометр природного газа — 6,39 рублей). Во-вторых, это повышение надежности — природный газ поставляется бесперебойно, а в-третьих — освобождение пространства во дворе за счет демонтажа резервуарных и групповых баллонных установок.

По всем вопросам Россыпнов предлагает обращаться либо к нему на страницу в соцсети, где опубликован список домов, либо в Фонд капремонта по телефону (8142) 55-91-95.