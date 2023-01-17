Стало известно, в какие школы Петрозаводска пойдут ученики СОШ №25 на время капремонта

С 27 февраля ученики школы №25 будут ходить в три учебные заведения на Зареке, сообщил глава Петрозаводска.

С 27 февраля на время капитального ремонта дети из школы №25 будут учиться в зданиях средних школы № 8 и 27, Державинском лицее. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Владимир Любарский.



«Школы расположены в одном районе Зарека, где создаются максимально возможные благоприятные условия для учебы, - заявил Любарский. - Уроки будут вести те же учителя, которые ранее учили детей».



По его словам, все подробности обсудят 2 февраля на общешкольном родительском комитете с участием председателя комитета социального развития Натальи Кармазиной. Родительские собрания в классах планируется провести с 6 по 10 февраля.



«Понимая требуемый объем работ, еще раз прошу детей, родителей и педагогов отнестись с терпением – быстро все это не сделать, - отметил Любарский. - А неудобства в течение трех месяцев – это неизбежная плата, которая к 1 сентября позволит начать новый учебный год в совершенно иных условиях.»



Напомним, в четырех городских школах – №№9, 14, 20 и 25 начались масштабные ремонтные работы. Так, в прошлом году в школе №25 капитально отремонтировали фасад и ограждение территории. Купили новое оборудование для учебного процесса: мебель, компьютеры, лингафонный кабинет, цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, токарные и фрезерные станки с ЧПУ для учебной мастерской.



В этом году запланирован капремонт учебных и вспомогательных помещений, а также систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, внутренних электрических и электросетей, сообщил Владимир Любарский.







