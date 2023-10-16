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Стало известно, в каких чатах больше всего сидят россияне

Новости. Общество
15:17, 17 Октября 2023
фото: https://incrussia.ru/

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Тройку лидеров в нашей стране занимают семейные, дружеские и рабочие чаты.

Социологическое агентство «Вебер» узнало, сколько времени россияне проводят в интернете, каким источникам информации доверяют больше всего и что думают наши сограждане о блокировках западных соцсетей. Больше шести с половиной тысяч опрошенных со всей страны рассказали о том, какие информационные ресурсы и соцсети они проверяют каждый день, и дали интересные ответы. Некоторыми из них социологи поделились с общественностью.

По результатам исследований «Вебер» сообщил, что 93% россиян сидят в интернете каждый день, 17% проводят в сети более 8 часов. Почти половина россиян тратит на интернет до 4 часов каждый день.

Большая часть опрошенных призналась, что в приоритете у них мессенджеры и чаты. В них состоят 76% опрошенных. Там происходит общение с близкими и обсуждение новостей. 46% состоят в групповых чатах с семьей и друзьями, 20% узнают новости при общении с ними.

По результатам исследований «Вебер» составил топ чатов, в которых проводят время россияне:

- с друзьями или родственниками (46%);

- с одноклассниками или однокурсниками (23%);

- формальные рабочие чаты (23%);

- чаты с новостями местными или региона (16%);

- родительские чаты (13%).

Топ тем, которые обсуждают в групповых чатах:

- новости;

- юмор;

- семья;

- специальная военная операция.

Также исследователи отметили тот факт, что каждый пятый россиян не состоит ни в одном чате.

Самым популярным мессенджером в России WhatsApp. Его используют 67% опрошенных. Telegram предпочитают 46%. Некогда любимый аудиторией Viber по популярности теперь уступает VK Мессенджеру – 18% против 21% соответственно.

Напомним, что «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

 

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