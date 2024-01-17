Реклама на сайте

Завершился первый этап строительства жилого комплекса «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро
Новое
Сегодня 11:09
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
17.01.2024 13:15
В ходе СВО погиб еще один уроженец Карелии
17.01.2024 12:41

Стало известно, в каких районах Карелии официально пройдут крещенские купания

Новости. Общество
11:08, 18 Января 2024
фото: © Клуб спортивного зимнего плавания Виктория / VK

Новости партнеров

Опубликован список мест в республике, где будут оборудованы купели в ночь с 18 на 19 января.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовали список мест, где в республике будут оборудованы купели для крещенских купаний. Официально они будут открыты в 6 районах республики.

Это будут:

Петрозаводск — Набережная Онежского озера, Петровский сквер с 23.00 18 января до 03.00 19 января;

Кондопога — береговая зона озера Нигозеро с 23.00 18 января до 02.30 19 января;

Сортавала — полуостров Риеккалансаари, посёлок Красная Горка на побережье Никольского Скита 18 — 19 января;

Беломорск — улица Салунина, закрытая купель.

Медвежьегорский район — посёлок Повенец в бассейне с 23.00 18 января до 03.00 19 января;

Олонецкий район — поселок Интерпосёлок, озеро Важозеро, на территории Важеозерского монастыря (часовня) 19 января с 11.30 до 16.00;

Как уточнили в Комитете, в остальных районах Карелии Крещенские купания проводиться не будут.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2024, 13:15
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
14.01.2024, 20:30
Покупатели Wildberries стали получать уведомления о замене товара
11.01.2024, 15:46
Редких кошек с самыми длинными лапами и большими ушами остановили на границе России

Аналитика

16.01.2024 16:46
Тема недели
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
Частный предприниматель, оказывающий услугу, собирался прекратить работу уже с 17 января, но согласился отложить решение.
Главные события: чем запомнился 2023 год
30.12.2023 12:50
Альтернатива газу и углю: турбизнесу предложили переходить на пеллеты
30.12.2023 11:45
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
28.12.2023 10:25
Развитие инноваций в Карелии
27.12.2023 09:14
Вся аналитика

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.