Стало известно, в каких районах Карелии официально пройдут крещенские купания

Опубликован список мест в республике, где будут оборудованы купели в ночь с 18 на 19 января.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовали список мест, где в республике будут оборудованы купели для крещенских купаний. Официально они будут открыты в 6 районах республики.

Это будут:

Петрозаводск — Набережная Онежского озера, Петровский сквер с 23.00 18 января до 03.00 19 января;

Кондопога — береговая зона озера Нигозеро с 23.00 18 января до 02.30 19 января;

Сортавала — полуостров Риеккалансаари, посёлок Красная Горка на побережье Никольского Скита 18 — 19 января;

Беломорск — улица Салунина, закрытая купель.

Медвежьегорский район — посёлок Повенец в бассейне с 23.00 18 января до 03.00 19 января;

Олонецкий район — поселок Интерпосёлок, озеро Важозеро, на территории Важеозерского монастыря (часовня) 19 января с 11.30 до 16.00;

Как уточнили в Комитете, в остальных районах Карелии Крещенские купания проводиться не будут.