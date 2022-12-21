Стало известно, в каких районах Петрозаводска хуже всего убирают снег

В Госкомитете Карелии по жилищному надзору рассказали, какие территории в Петрозаводске чистят хуже всего.

Сотрудники Госкомитета по жилищному надзору проводят ежедневные рейды по качеству уборки снега в Петрозаводске. Инспекторы проверяют дворы, тротуары, пешеходные переходы, междворовые проезды. Охвачены все районы, включая отдаленные - Птицефабрика и Соломенное.



С 1 по 20 декабря рейды проведены по 452 адресам. В декабре нарушений со стороны управляющих компаний по содержанию придомовых территорий гораздо меньше, чем в прошлом. Без нарушений – 308 адресов. Хуже всего дела с уборкой снега обстоят на Кукковке, Голиковке, Зареке и в Октябрьском районах, сообщили в надзорном Госкомитете.



В управляющие компании чиновники направляют письма с указанием конкретных адресов и нарушений. Для оперативности предупреждения дублируют телефонным звонком директорам организаций.



Рейды продолжатся и во время новогодних каникул. Они пройдут во всех районах республики.



Кроме того, на следующей неделе специалисты Госкомитета запланировали осмотры скатных крыш в центре Петрозаводска. Для обследования кровель используют квадрокоптер.