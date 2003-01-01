Стало известно, в каких регионах пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

Пенсионеры в некоторых регионах получат деньги к празднику.
В октябре отмечается День пожилого человека. В 2025 году единой выплаты для всех пенсионеров России из федеральной казны не будет. Однако некоторые регионы выделили средства из своих бюджетов, пишет Парламентская газета.
Как сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, деньги получат пожилые люди в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, а также в Ярославской, Рязанской и Челябинской областях. Размер помощи зависит от экономических возможностей каждого региона.
В Москве специальных выплат к этому празднику не планируется. Столичные власти поясняют, что помощь пенсионерам оказывают по отдельным постоянным программам.
Напомним, ранее стало известно, кому повысят пенсию в октябре.