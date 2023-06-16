Стало известно, в какой школе Петрозаводска появится дополнительный первый класс

Еще один первый класс откроют в школе спального микрорайона Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Сегодня, 19 июня, на очередной планерке в мэрии руководитель пресс-службы Анники Сильченко сообщила, что одной из актуальных тем в городе является прием детей в первый класс.

«В четверг,15 июня, в школах прошли родительские собрания. В школе №55 решили открыть 7 первых классов вместо пяти, как планировалось изначально. Еще один класс появится в школе №46 и планируется открытие еще одного первого класса в районе: предположительно, в лицее №1», - сообщила Анники Сильченко.

По какому номеру необходимо звонить в администрацию, чтобы выяснить все вопросы, касающиеся записи в первый класс, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».