Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего

В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.

Ранее мы писали, что Лахденпохья заняла второе место в рейтинге дорогостоящих направлений для отдыха в этом месяце, уступив лишь селу Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Средняя цена за две ночи в гостинице на севере Приладожья достигает 11,8 тысяч рублей.

В десятку городов и сел, пользующихся наибольшим спросом среди любителей многодневных путешествий, вошли также Артыбаш (Республика Алтай), Железноводск и Кисловодск (Ставропольский край), Владикавказ, Южно-Сахалинск, Алупка (Крым), Оренбург, Анапа (Краснодарский край) и Благовещенск.

В среднем туристы приезжают сюда на одну неделю. Согласно подсчетам экспертов, снять номер в отеле на этот период можно за 10,4 тысяч рублей.

Кондопога заняла пятую строчку в рейтинге популярных направлений России для самого длительного отдыха в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала Петрозаводска

При раннем бронировании квартир в восьмом доме в «Талоярви» кладовку дают в подарок

С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии

Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям

Шандалович признался, что до сих пор ощущает себя частью коллектива РБ

В России разработана и готовится к выпуску собственная вакцина от ротавируса

В Карелии директора управляющей компании будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы

«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска

