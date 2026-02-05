Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего

В пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ опубликовали рейтинг направлений для самых длительных поездок в феврале.
Кондопога заняла пятую строчку в рейтинге популярных направлений России для самого длительного отдыха в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.
В среднем туристы приезжают сюда на одну неделю. Согласно подсчетам экспертов, снять номер в отеле на этот период можно за 10,4 тысяч рублей.
В десятку городов и сел, пользующихся наибольшим спросом среди любителей многодневных путешествий, вошли также Артыбаш (Республика Алтай), Железноводск и Кисловодск (Ставропольский край), Владикавказ, Южно-Сахалинск, Алупка (Крым), Оренбург, Анапа (Краснодарский край) и Благовещенск.
Ранее мы писали, что Лахденпохья заняла второе место в рейтинге дорогостоящих направлений для отдыха в этом месяце, уступив лишь селу Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Средняя цена за две ночи в гостинице на севере Приладожья достигает 11,8 тысяч рублей.